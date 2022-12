Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellectis: données cliniques préliminaires positives information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 14:07









(CercleFinance.com) - Cellectis a fait état mardi de nouvelles données cliniques préliminaires jugées 'très encourageantes' pour sa thérapie à base de cellules CAR T allogéniques dans le traitement des leucémies.



Dans un communiqué, la société de biotechnologie indique qu'une activité antitumorale a été observée chez 60% des patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) en rechute ou réfractaire traités avec UCART22 lors d'une étude de Phase 1/2a.



Dans un autre essai de Phase 1, 25% des patients ont obtenu une réponse significative chez des patients atteints d'une leucémie aiguë myéloïde (LAM) en rechute ou réfractaire traités avec UCART123.



La cotation des actions de Cellectis - qui était suspendue depuis le début de la matinée - doit reprendre cet après-midi à 15h30, au moment de l'ouverture de la négociation des ADS cotés sur le Nasdaq.





