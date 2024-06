Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cellectis: désignation de médicament orphelin dans la LLA information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Cellectis annonce que la Commission européenne a accordé la désignation de médicament orphelin à son produit candidat UCART22, pour le traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA), maladie qui représente 12% de tous les cas de leucémie.



Sur la base des données cliniques préliminaires sur des patients en rechute ou réfractaires et lourdement prétraités par des médicaments disponibles approuvés, l'agence européenne des médicaments a considéré qu'un bénéfice significatif de UCART22 avait été démontré.



La désignation de médicament orphelin permet aux entreprises de bénéficier de certaines incitations réglementaires, financières et commerciales pour développer des médicaments pour des maladies rares dépourvues d'options thérapeutiques satisfaisantes.





