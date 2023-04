Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellectis: des données précliniques présentées à l'AACR information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 15:38









(CercleFinance.com) - Cellectis annonce avoir dévoilé des données précliniques sur les cellules CAR T MUC1 éditées par sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN, au congrès annuel de l'American Association for Cancer Research (AACR).



Selon la société de biotechnologies, ces données 'démontrent la capacité de cellules CAR T MUC1 allogéniques renforcées d'attributs spécifiques, à exceller dans le micro-environnement tumoral immunosuppressif'.



Ces données suggère ainsi qu'elles 'pourraient être une option efficace pour traiter les patients atteints d'un cancer du sein triple négatif en rechute ou réfractaire, dont les options thérapeutiques sont limitées'.





