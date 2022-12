Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Cellectis: contrat de financement avec la BEI information fournie par Cercle Finance • 29/12/2022 à 09:57

(CercleFinance.com) - Cellectis annonce la signature d'un contrat de crédit d'un montant total de 40 millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI), divisé en trois tranches A, B et C de respectivement 20, 15 et cinq millions d'euros, chacune remboursable in fine à six ans.



La société de biotechnologies spécialiste de l'édition du génome prévoit d'utiliser ce financement afin de développer son portefeuille de produits candidats UCART allogéniques, UCART22, UCART20x22, UCART123 et UCARTCS.



Les trois tranches, dont les décaissements seront soumis à diverses conditions, seront disponibles durant les 36 mois suivants la signature du contrat de financement. Le crédit sera assorti d'un taux d'intérêt capitalisé dégressif par tranche.