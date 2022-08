Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellectis: activités financées jusqu'à début 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 12:18









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Cellectis a terminé le premier semestre sur une trésorerie de 135 millions d'euros, ce qui assure à ce spécialiste de l'édition de génome une visibilité financière jusqu'à début 2024.



Son chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à sept millions de dollars sur les six premiers mois de l'année, contre 43 millions pour les six premiers mois 2021.



La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires ressort à 51 millions de dollars, comparativement à une perte de 52 millions pour les six premiers mois de 2021.



André Choulika, directeur général de Cellectis, évoque cependant une période 'exceptionnelle' pour l'entreprise après que la FDA a récemment approuvé sa demande d'autorisation de démarrer un essai clinique aux Etats-Unis pour UCART20x22, son produit candidat pour les patients atteints de lymphome non-Hodgkinien.



A la Bourse de Paris, Cellectis grimpait de 6,6% vendredi à la mi-journée, faisant ressortir une capitalisation boursière de 144 millions d'euros. L'action a perdu 58% depuis le début de l'année et près de 68% de sa valeur depuis son introduction en Bourse, en 2007.





Valeurs associées CELLECTIS Euronext Paris +7.43%