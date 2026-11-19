Celldex Therapeutics CLDX.O a annoncé jeudi qu'elle allait mettre fin au développement de son médicament expérimental contre l'eczéma, ce traitement n'ayant pas atteint les objectifs principaux et les principaux objectifs secondaires d'une étude de phase intermédiaire.
L'action de la société a perdu plus de 3% en séance prolongée.
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L'étude a recruté 131 patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère, une affection cutanée inflammatoire chronique communément appelée eczéma
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Le médicament, le barzolvolimab, n’a pas réduit de manière significative les démangeaisons après 16 semaines et n’a pas montré d’amélioration significative par rapport au placebo sur d’autres critères clés
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Le médicament a réduit le nombre de mastocytes, des cellules immunitaires impliquées dans les réactions allergiques et inflammatoires, mais les résultats suggèrent qu’ils ne sont pas le principal facteur à l’origine de la dermatite atopique, a déclaré la société
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Celldex a déclaré que ces améliorations limitées n’atteignaient pas le seuil requis pour poursuivre le développement du produit, aucun bénéfice supplémentaire n’ayant été observé après 32 semaines
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Le traitement a été bien toléré, avec un profil de sécurité conforme aux études antérieures
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Celldex poursuivra les études de phase avancée sur le barzolvolimab dans trois affections cutanées liées à l’urticaire: l’urticaire chronique spontanée, l’urticaire au froid et le dermographisme symptomatique
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La société prévoit de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour ce médicament dans le traitement de l’urticaire chronique spontanée en 2027 et d’annoncer des indications supplémentaires d’ici la fin de l’année
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