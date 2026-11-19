Celldex Therapeutics CLDX.O a annoncé jeudi qu'elle allait mettre fin au développement de son médicament expérimental contre l'eczéma, ce traitement n'ayant pas atteint les objectifs principaux et les principaux objectifs secondaires d'une étude de phase intermédiaire.

L'action de la société a perdu plus de 3% en séance prolongée.