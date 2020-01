Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Celectis : accord de licence avec Iovance Biotherapeutics Cercle Finance • 13/01/2020 à 09:47









(CercleFinance.com) - Cellectis annonce la signature d'un partenariat de recherche et d'un accord de licence mondiale exclusive octroyant à Iovance Biotherapeutics une licence pour certaines applications de la technologie TALEN de Cellectis. Cette licence mondiale concède à Iovance l'usage exclusif de la technologie TALEN ciblant plusieurs gènes pour modifier les lymphocytes infiltrant la tumeur (TIL) à des fins thérapeutiques dans divers types de cancer. Les conditions financières de cette licence prévoient des paiements d'Iovance à Cellectis aux étapes de développement, réglementaires et de vente, ainsi que des redevances sur les ventes nettes des produits TIL modifiés à l'aide de la technologie TALEN.

