Cegid : réalise une acquisition en Espagne

(CercleFinance.com) - Cegid annonce l'acquisition de VisualTime by Robotics, société espagnole spécialisée dans les solutions cloud de gestion des temps. Cegid enrichit ainsi son portefeuille de solutions cloud de gestion des ressources humaines avec la solution VisualTime, déjà choisie par plus de 1 200 entreprises issues de tous les secteurs d'activité, telles que : Adidas, Adolfo Dominguez, Argal, Bosch, La Croix Rouge, Escada, Haribo, Carglass, L'Oréal, Nivea, Warner Bros, Wurth, etc. VisualTime est une solution utilisée par plus de 500 000 personnes chaque jour. Elle permet aux organisations de planifier, d'automatiser et d'optimiser leurs ressources. ' Grâce à l'acquisition de VisualTime by Robotics, nos clients pourront bénéficier d'une autre solution utile et innovante qui les aidera à améliorer la gestion de deux de leurs actifs les plus précieux : leurs collaborateurs et leur temps de travail ', précise Pascal Houillon, CEO de Cegid.

Valeurs associées CEGID GROUP Euronext Paris 0.00%