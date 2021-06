Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegid : KKR prend une participation minoritaire Cercle Finance • 03/06/2021 à 17:23









(CercleFinance.com) - KKR annonce une prise de participation minoritaire dans la société Cegid sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,5 milliards d'euros. Silver Lake restera l'actionnaire majoritaire et s'engage à continuer de soutenir la stratégie de croissance de Cegid en partenariat avec KKR et l'actionnaire existant AltaOne. Cegid est un des principaux fournisseurs de logiciels d'entreprise, offrant des solutions fonctionnelles (HCM, Finance et Fiscalité), ainsi que verticales (CPA & PME, Retail) basées dans le cloud.

