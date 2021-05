Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegereal : changement de nom approuvé en AG Cercle Finance • 13/05/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Cegereal annonce que son assemblée générale, réunie le 12 mai, a approuvé son changement de nom en 'Vitura', ainsi qu'une distribution de dividende de deux euros par action et la reconduction pour quatre ans du directeur général Jérôme Anselme. La société d'investissement immobilier a enregistré des revenus locatifs de 15,3 millions d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de 4,4%, principalement en raison de la libération des surfaces de Sagem et Hewlett Packard en 2020 sur le campus Arcs de Seine. Vitura revendique 90,1% de taux d'occupation à fin mars 2021 contre 96,9% un an auparavant, mais note que 'la situation sanitaire n'a pas impacté la solidité financière de la foncière qui a collecté 100% des loyers et charges du premier trimestre 2021'.

Valeurs associées CEGEREAL Euronext Paris -0.93%