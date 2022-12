Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: vers un agrément PSP définitif pour le CETIP information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 09:13









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce que sa filiale CETIP, qui concentre les solutions de BPO à destination des assureurs de personnes, se trouve bien en avancé dans la levée des clauses suspensives à son agrément définitif en qualité de prestataire de services de paiement (PSP).



Elle sera ainsi le premier délégataire d'envergure à disposer d'un tel statut sur le marché de l'assurance santé et prévoyance, et pourra exécuter sous auditabilité de l'ACPR des opérations de paiements estimées à plus de 4,5 milliards d'euros par an.



Porté par cet agrément, le CETIP pourra offrir à ses clients de nouvelles garanties au regard de leurs exigences de sécurité et de conformité ; il pourra également diversifier ses offres de services dans le registre de l'ingénierie financière.





