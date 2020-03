Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim : tassement du résultat net annuel Cercle Finance • 20/03/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - Cegedim publie au titre de l'année 2019 un résultat net de 2,7 millions d'euros, contre 5,8 millions en 2018, mais une marge opérationnelle courante en amélioration à 7,4%, contre 7,1% pour l'année précédente. Le chiffre d'affaires ressort à 503,7 millions d'euros, en progression de 7,7% en données publiées et de 7% en organique, dont des hausses organiques de 8,6% pour la division assurance santé, RH et e-services et de 4,2% pour la division professionnels de santé. Face au récent développement de l'épidémie covid-19 il n'est pas possible de donner des indications sur les perspectives 2020. Le groupe de technologies et services pour le secteur de la santé ne communique pas de prévision ni d'estimation du bénéfice.

Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris -5.37%