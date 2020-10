CEGEDIM suspend ses objectifs 2020

(AOF) - Cegedim a enregistré au troisième trimestre 2020, un chiffre d'affaires consolidé de 118,9 millions d'euros, en croissance de 0,4% en données publiées et de 1,9% en données comparables. L'annonce d'un durcissement sévère des restrictions sanitaires en lien avec la pandémie de Covid-19 oblige le concepteur de logiciels destinés aux professionnels de santé et de l'assurance à suspendre ses objectifs de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel courant pour 2020.

Le groupe n'anticipe pas d'acquisitions significatives en 2020 et ne communique pas de prévisions ni d'estimations du bénéfice.

