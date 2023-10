Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: succès du partenariat avec Shift Technology information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 10:37









(CercleFinance.com) - Cegedim Insurance Solutions et Shift Technology annonce avoir franchi le cap des 10 millions d'assurés couverts par leur offre commune, avec, à leurs côtés, une dizaine d'acteurs de premier plan sur le marché de l'assurance.



Les deux sociétés rappellent avoir associé leurs expertises en 2021 pour proposer au marché français de la santé et de la prévoyance des solutions de référence en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux (LCB-FT).



Cegedim explique que la solution Shift Claims Fraud Detection 'permet d'identifier les risques et de détecter la fraude, les abus et paiement à tort grâce à l'IA, avec un taux de pertinence maximal'.





Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris +1.37%