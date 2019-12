Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim : signe un contrat avec EDF Cercle Finance • 03/12/2019 à 09:44









(CercleFinance.com) - Le groupe Cegedim annonce avoir été choisi par EDF pour la digitalisation de ses factures fournisseurs. 'Le fournisseur historique français d'énergie électrique s'appuie sur l'offre SY by Cegedim pour atteindre 50% de dématérialisation de ses 660.000 factures entrantes en 2020', explique le groupe. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris -0.17%