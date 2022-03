Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: RNPG multiplié par 2,4 en 2021 information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Cegedim publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe (RNPG) en progression de 142% à 26,2 millions d'euros, malgré une marge opérationnelle courante en repli de 0,8 point à 7,6% pour un chiffre d'affaires de 524,7 millions, en croissance organique de 5%.



Le groupe de données et de logiciels pour le secteur de la santé proposera, lors de l'assemblée générale des actionnaires du 17 juin, de fixer son dividende à 0,50 euro par action au titre de l'exercice écoulé, pour versement le 1er juillet.



Cegedim anticipe en 2022, une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 5%. Son résultat opérationnel courant devrait rester stable du fait des forts investissements envisagés, notamment pour Cegedim Santé.





