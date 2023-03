Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: résultat net divisé par deux en 2022 information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Cegedim publie pour 2022 un résultat net part du groupe presque divisé par deux (-48%) à 13,6 millions d'euros, et un résultat opérationnel courant (ROC) en repli de 35,7% à 25,7 millions, représentant 4,6% du chiffre d'affaires contre 7,6% en 2021.



Le groupe d'informatique pour la santé a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 5,8% à 555,2 millions d'euros, avec un effet favorable de périmètre de 0,8%. En données organiques, le chiffre d'affaires a ainsi augmenté de 5%.



Pour 2023, Cegedim anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires autour de 10%, tandis que son ROC s'orienterait à la hausse, avec les premiers retours sur les investissements sur Cegedim Santé et les activités à l'international.





Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris 0.00%