Cegedim : regroupement des marques en santé

(CercleFinance.com) - Cegedim indique regrouper sous Cegedim Santé ses marques dédiées aux professionnels de santé et patients en France, 'avec pour vocation de les aider à se concentrer sur le soin de leurs patients, d'améliorer l'accès à la santé pour tous et de fluidifier le parcours de soins'. La marque Cegedim Santé couvre ainsi les expertises et solutions des cinq entités du groupe dédiées aux professionnels de santé en France : CLM, RMI, Maiia, Smart Rx et RESIP (BCB). Elle s'appuie sur plus de 100.000 professionnels de santé utilisateurs. 'Cegedim Santé apporte une réponse aux évolutions et attentes du marché en proposant une offre capable de couvrir l'ensemble des besoins des professionnels de santé quels que soient leurs modes d'exercice', commente le directeur général délégué Laurent Labrune.

Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris -0.21%