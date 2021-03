Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim : référencement de Maiia par Elsan Cercle Finance • 03/03/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - Le groupe d'informatique pour la santé Cegedim annonce qu'Elsan, groupe d'hospitalisation privée en France, référence désormais les solutions d'agenda/prise de rendez-vous en ligne et de téléconsultation de sa suite Maiia. 'Les praticiens de santé exerçant au sein des établissements Elsan peuvent ainsi choisir de s'équiper de ces solutions, afin de simplifier et fluidifier le parcours de soin des patients en facilitant la prise de RDV à la fois pour eux, mais aussi pour les médecins', explique-t-il.

Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris +6.58%