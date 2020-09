Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim : rebond attendu au 2e semestre 2020 Cercle Finance • 24/09/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - L'entreprise a enregistré un recul de son CA de 3,9% au terme du premier semestre, à 236,2 millions d'euros. Dans le même temps, le résultat net consolidé fait ressortir une perte de 4,6 millions d'euros contre 10,2 millions d'euros à la même période l'an passé. Evoluant très majoritairement dans le secteur de la santé, le groupe fait savoir qu'il anticipe un rebond de l'activité au second semestre avec un retour de la croissance organique du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant. Par conséquent, le groupe cible un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant 2020 quasiment stables par rapport à 2019. Ces objectifs pourraient toutefois être remis en cause en cas d'un durcissement sévère des restrictions sanitaires en lien avec la pandémie de Covid-19. Le groupe n'anticipe pas d'acquisitions significatives en 2020 et ne communique pas de prévisions ni d'estimations du bénéfice.

Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris -2.55%