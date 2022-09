Cegedim : publication semestrielle lourdement sanctionnée

(AOF) - L’action Cegedim flanche de 15,92% à 16,16 euros, connaissant ainsi la plus forte baisse du marché SRD. Le titre du groupe technologique spécialisé dans la santé et l’assurance évolue ainsi sur ses plus bas depuis fin 2012. Sur les six premiers mois de 2022, Cegedim a connu une nette dégradation de ses comptes et le reste de l’année s’annonce également difficile.

Le résultat opérationnel courant du groupe technologique spécialisé dans la santé et l'assurance a chuté de 39,7% à 6,8 millions d'euros. La marge opérationnelle courante s'est établie à 2,5% au premier semestre 2022, contre 4,5% un an plus tôt.

" Le groupe a accéléré le développement des projets en cours entraînant une hausse des effectifs de R&D et des équipes commerciales. De plus, la forte hausse des coûts salariaux enregistrée au premier semestre n'est répercutée aux clients qu'un an après. En effet, l'essentiel des contrats du groupe prévoit une clause d'indexation des prix annuelle. Ce décalage pénalise les marges en 2022 ", a expliqué la société.

Le chiffre d'affaires consolidé a pourtant progressé de 6,5% à 267,6 millions d'euros. Son augmentation est ressortie à 6,1% en données organiques.

Cegedim a maintenu son anticipation d'une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% pour 2022.

La société a cependant ajouté que " le recul en 2022, en pourcentage, du résultat opérationnel courant ne devrait pas excéder le recul constaté au premier semestre ". Cegedim a mis en cause le contexte économique, le décalage entre la hausse de prix de vente et les hausses de salaires, et l'accélération des investissements en R&D et en forces commerciales.

Enfin, le groupe n'anticipe pas d'acquisitions significatives en 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Rotation maximale des effectifs

Les entreprises du secteur des services informatiques ont constaté le départ de plus de 20 % de leurs effectifs en douze mois. Cette tendance n'est pas inhabituelle dans le secteur mais elle atteint une ampleur inédite, dans un contexte de forte croissance et de belle dynamique de recrutement. De plus les collaborateurs ont de nouvelles exigences et aspirations. Le principal critère est la flexibilité du travail et la façon dont il est mis en place dans l'entreprise. La société américano-indienne Cognizant a vu environ 35% de ses 330.000 ingénieurs quitter l'entreprise en un an. Capgemini, regroupant 32.000 salariés français, a récemment subi sa première grève depuis 2008, avec une demande de hausse collective des rémunérations.