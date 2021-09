Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim : projet ROC déployé dans deux centres hospitaliers information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 13:13









(CercleFinance.com) - Cegedim Insurance Solutions et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) annoncent déployer le projet ROC (Remboursement des Organismes Complémentaires) dans les Centres hospitaliers d'Avignon et de Chalon-sur-Saône. 'Le dispositif ROC simplifie l'application du tiers payant sur la part complémentaire dans les établissements et facilite l'accès aux soins des patients' explique Médéric Monestier, directeur général de la MNH. Le déploiement de la solution iSanté, englobant des services de tiers payant et de règlements rapides et sécurisés pour les professionnels de santé, sera pleinement effectif à partir du 31 décembre 2021, à la suite de la certification des établissements.

