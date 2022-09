Cegedim: partenariat signé avec Sigma information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 10:43

(CercleFinance.com) - Cegedim SRH annonce avoir signé avec Sigma un partenariat de distribution et d'intégration de TEAMSRH By Cegedim SRH, lui permettant de renforcer son réseau de partenaires experts et sa capacité à proposer sa solution à un nouveau marché centré sur les ETI.



De son côté, ce partenariat permet à Sigma de compléter son offre de Système d'Information Ressources Humaines (SIRH) pour le marché des entreprises de taille intermédiaire et de se développer sur de nouveaux secteurs d'activité.



A la fois éditeur de logiciel et prestataire de services, Cegedim SRH a développé une offre complète en matière de SIRH, depuis la paie et la gestion des temps en passant par le reporting légal et social ou encore les processus RH.