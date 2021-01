Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim : partenariat avec le groupement iPHARM Cercle Finance • 12/01/2021 à 11:12









(CercleFinance.com) - Cegedim-MEDIA et iPHARM, groupement de pharmacies franciliennes, annoncent la signature d'un partenariat qui fait de Cegedim-MEDIA le partenaire exclusif du groupement iPHARM sur la communication en point de vente. Au cours du premier trimestre 2021, il installera ainsi des dispositifs digitaux indoor et outdoor dans l'ensemble des 45 officines du groupement et sera en charge de l'animation de l'ensemble des points de contacts médiatiques. Cegedim-MEDIA assurera à ce titre la création, la fabrication, la commercialisation et la mise en place de toute la communication print et digitale des officines du groupement. Ce nouveau partenariat de cinq ans vient compléter ceux déjà existants.

Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris +1.52%