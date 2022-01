Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: optimisation de la solution LGO Agile information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 11:57









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce que sa filiale Smart Rx a optimisé sa solution logicielle de gestion d'officine LGO Agile pour permettre aux utilisateurs de transmettre directement les résultats des tests antigéniques sur le portail SI-DEP (Système d'Informations de DEPistage).



'Ainsi, les pharmaciens gagnent un temps précieux, en réduisant de 50% le temps de prise en charge des patients à tester, en automatisant la déclaration du résultat du test', souligne le groupe de technologies et services pour le domaine de la santé.



Dans un premier temps proposée à quelques pharmacies pilotes, cette fonctionnalité est désormais utilisée au quotidien par plus de 2.696 officines. Elle peut être activée sur simple demande via Smart Rx Messages, tchat intégré au LGO.





Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris -1.20%