Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: nouvelle interface de vente de Smart Rx information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 15:46









(CercleFinance.com) - Smart Rx annonce lancer sa nouvelle interface de vente pour accompagner les équipes officinales dans la prise en charge des patients au comptoir. D'abord installée dans une dizaine de pharmacies pilotes, elle sera déployée dans toute la France dès le premier trimestre 2022.



'Fruit d'une collaboration avec plus d'une vingtaine de pharmaciens pendant près de quatre ans, le NeV répond à toutes les exigences métier de ses utilisateurs et leur assure un gain de temps dans la prise en charge de leur clientèle', explique la filiale de Cegedim.





Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris -4.24%