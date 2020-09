Cegedim : nouveau contrat avec Groupe ADF

(CercleFinance.com) - Cegedim e-business annonce la signature d'un nouveau contrat avec Groupe ADF, groupe de services en ingénierie et maintenance dans des secteurs comme l'aéronautique et l'énergie, contrat par lequel 100.000 factures par an seront traitées par la solution SY by Cegedim.

Avec son portail fournisseurs multiservices et collaboratif, Cegedim e-business répondra ainsi au besoin de rationalisation et d'automatisation du traitement des factures en France et à l'international de ce groupe présent dans 12 pays.

'Le choix de Groupe ADF s'inscrit dans une stratégie qui vise à anticiper l'obligation légale pour toutes les entreprises du secteur BtoB à digitaliser leurs factures à partir de 2023', note Kévin Bonhomme, ingénieur d'affaires chez Cegedim e-bunissess.