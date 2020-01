Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim : nomination d'un SVP business development Cercle Finance • 14/01/2020 à 07:54









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce la nomination de Nicolas Bohuon en tant que senior vice-president business development. Rattaché à la direction générale, il aura pour mission principale de favoriser les synergies commerciales entre les activités et d'en accompagner le développement. Nicolas Bohuon dispose d'une expérience de plus de 20 ans dans la communication liée au domaine de la santé. En février 2018, il avait rejoint le Groupe MNH en tant que directeur du développement de l'univers média et directeur général du Groupe Profession Santé.

Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris 0.00%