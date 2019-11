Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim : nomination d'un censeur prévue à l'AG Cercle Finance • 28/11/2019 à 07:33









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce que son conseil d'administration décidé, à l'unanimité, de proposer la nomination de Frédéric Duchesne en qualité de censeur, nomination soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 18 décembre.

Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris 0.00%