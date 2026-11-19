Cegedim annonce la mise en service d'EB6, son 5e datacenter en France et le 4e détenu en propre. Implanté dans les Yvelines, sur le site reconverti d'un ancien observatoire météorologique, ce nouveau datacenter est opérationnel depuis septembre, renforçant la maîtrise souveraine de l'offre d'hébergement du groupe.

En internalisant l'exploitation de ce 4e datacenter en propre, le groupe renforce sa capacité à offrir aux organisations qu'il héberge dans le cadre de son offre cloud, notamment dans le secteur de la santé, une chaîne d'hébergement maîtrisée de bout en bout, sur le territoire national.

Le datacenter EB6 a été conçu dès l'origine pour l'hébergement de données de haute souveraineté : le site est éligible à la qualification SecNumCloud et bénéficie des certifications HDS V2, ISO 27001:2022 et ISO 20000-1:2018, dans la continuité du niveau d'exigence déjà en vigueur sur les autres sites du groupe.

Déployé sur un site de 2,2 hectares, il a été conçu dès l'origine pour optimiser la consommation énergétique et répondre à l'accélération des besoins en IA de Cegedim et de ses clients. Il intègre l'ensemble des technologies requises pour ces charges de travail exigeantes, telles que le refroidissement liquide direct (DLC).

Certifié Tier IV Design (TCCD) dès juin 2024, en phase de conception, le site propose des services de colocation et des salles privées, du rack dédié à l'espace privatif sur mesure, avec un objectif de tolérance aux pannes conforme aux exigences du niveau Tier IV. Il vise désormais la double certification Tier IV Design & Build / Facility.