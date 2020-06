CEGEDIM : Maiia est référencée par l'UniHA-CAIH

(AOF) - A la suite de la signature d'un partenariat en mai dernier, les solutions d'agenda, de prise de rendez-vous en ligne et de téléconsultation Maiia sont à présent référencées par l'UniHA-CAIH, première centrale d'achat hospitalière comptant plus de 900 établissements adhérents. « Grâce à notre expertise organisationnelle, nous participons à la transformation des établissements de santé, CH et CHU, notamment via l'intégration complète et personnalisée de leur Système d'Information Hospitalier. », a commenté Arnault Billy, le directeur général de Maiia, une filiale de Cegedim.

