Cegedim: Maiia choisie par un établissement thermal information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 11:47









(CercleFinance.com) - Cegedim Santé annonce avoir été choisie par l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains, dans le département de l'Hérault, pour sa solution de prise de rendez-vous en ligne et de téléconsultation Maiia.



Cette solution, une première dans l'univers du thermalisme, permet aux Thermes de Balaruc-les-Bains d'apporter un nouveau service à leurs curistes et de faciliter l'accès aux soins avec une solution capable de simplifier le parcours d'inscription en amont de leur arrivée.



L'ambition des Thermes de Balaruc-Les-Bains est, à plus long terme, de digitaliser l'ensemble du processus de préparation et d'inscription à la cure et d'en assurer une prise en charge dématérialisée par l'Assurance Maladie.





