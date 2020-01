Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim : les revenus annuels en progression de +7% Cercle Finance • 27/01/2020 à 18:11









(CercleFinance.com) - Le groupe Cegedim annonce ce soir enregistrer en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 503,7 millions d'euros, en progression de 7,7% en données publiées et de 7,0% en données organiques par rapport à la même période en 2018. Sur le seul quatrième trimestre 2019, Cegedim a par ailleurs enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 139,5 millions d'euros, en progression de 6,3% en données publiées. Hors effet favorable de conversion de devises de 0,2% et effet défavorable de périmètre de 0,4%, le chiffre d'affaires a progressé de 6,5%. 'Cegedim avait pour objectif pour 2019, une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 5%. Cegedim a publié au titre de l'année 2019, un chiffre d'affaires en croissance organique de 7,0%. Le Groupe précise son objectif 2019 de croissance de l'EBITDA*. Celle-ci, hors impact positif de la première application de la norme IFRS 16, devrait être en ligne avec la croissance du chiffre d'affaires', précise par ailleurs le groupe.

Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris -0.32%