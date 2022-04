Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: le LGO de Smart Rx retenu par l'ANS information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 11:57









(CercleFinance.com) - Smart Rx, filiale de Cegedim spécialisée dans la technologie et les services dédiés aux pharmacies, annonce que sa candidature administrative pour le référencement Ségur de son logiciel de gestion d'officine (LGO) a été retenue par l'ANS (Agence Numérique en Santé).



'Smart Rx permettra ainsi un partage fluide et sécurisé des données de santé, entre professionnels de santé et l'usager en interfaçant avec son LGO des services et référentiels clés tels que le DMP, INS, MSS, ProSantéconnect, e-prescription, ApCV...', explique-t-elle.





