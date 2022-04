Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: lancement de Mobiscreen par Futuramedia information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 13:57









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce le lancement par Futuramedia, sa filiale de digital media en point de vente, de Mobiscreen, nouvelle solution d'affichage dynamique mobile qui permet désormais au pharmacien de gérer et faire vivre sa communication au sein de son officine.



Cette nouvelle offre, intégrant complètement Clip Santé, doit en effet leur permettre de diffuser leur prix et promotions toujours plus près des patients. Futuramedia envisage de commercialiser 500 écrans de ce type d'ici la fin de l'année 2022.





