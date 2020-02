Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim : lancement d'une offre avec Futuramedia Cercle Finance • 06/02/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), principal éditeur français de logiciels destinés aux professionnels de santé, annonce le lancement de sa nouvelle offre 'Clip Santé', développée en partenariat avec Futuramedia, spécialisée dans le Digital Media. Cette nouvelle offre vise à développer et renforcer les relations entre les médecins et leurs patients, grâce à la mise en place d'outils de communication digitale, de façon à informer tout en rendant l'attente plus attrayante au sein des structures de santé.

Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris -1.14%