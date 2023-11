Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: investissement dans la start-up Phealing information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce avoir pris une participation majoritaire dans la start-up Phealing, spécialisée dans la sécurisation en temps réels de la délivrance de médicaments grâce à un moteur d'Intelligence Artificielle (IA) avancé.



L'offre de Phealing répond à une responsabilité des officines de pharmacie : le double contrôle des ordonnances, qui consiste à vérifier, au moment de la délivrance, la conformité entre les médicaments vendus, l'ordonnance du patient et son profil physio-pathologique.



'Phealing a conçu un outil autonome, simple, fluide et intuitif, qui permet un contrôle avancé de la dispensation des médicaments en assurant un gain de temps pour l'équipe officinale', explique le groupe de technologies et services pour la santé.





Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris -0.72%