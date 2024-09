Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cegedim: immatriculation comme PDP par la DGFiP information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 07:35









(CercleFinance.com) - Cegedim Business Services annonce l'obtention de l'immatriculation Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) pour sa plateforme SY business, délivrée par la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) pour la facturation électronique.



Dès l'entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique, SY business pourra ainsi fournir des services tels que la transmission et la réception des factures électroniques, ou l'envoi des données de facturation à l'administration fiscale.



Candidat pilote de la réforme, Cegedim Business Services se lancera dans la phase pilote dès la mise en service du Portail Public de Facturation (PPF) avec à ses côtés, plus d'une vingtaine de ses clients prêts à utiliser les services de SY business immatriculée PDP.





