Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim : fusion de Docavenue et RDVmédicaux Cercle Finance • 20/03/2020 à 15:15









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce une fusion des services Docavenue et RDVmédicaux pour constituer Maiia, dans le cadre du lancement d'une nouvelle plateforme de services dédiée à la prise de rendez-vous en ligne et à la téléconsultation. 'Gestion d'agenda, prise de rendez-vous en ligne et téléconsultation, Maiia propose un nouvel écosystème de services complet, pensé pour l'amélioration du suivi patients à chaque étape du parcours de soins', explique le groupe de services pour la santé.

Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris -5.37%