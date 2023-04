Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: fusion de deux filiales information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 10:35









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce avoir procédé à la fusion, à compter du 1er avril, de ses filiales Cegedim-Media, leader de la communication en pharmacie et parapharmacie d'enseigne, et Futuramedia, entreprise spécialisée dans l'affichage dynamique en pharmacie.



Ces entités se réunissent sous le nom de C-Media dans un objectif de synergies et de croissance. Basées à Boulogne-Billancourt, elles ont déjà réuni leurs équipes pour travailler sur la convergence des activités et des offres.



C-Media comptera à son actif 3.000 pharmacies équipées de ses solutions digitales avec 10.000 écrans. La nouvelle structure compte près de 230 personnes sur toute la France, lui permettant d'assurer une couverture grandissante du territoire.





Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris +0.64%