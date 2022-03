Cegedim flambe : entrée au capital de Cegedim Santé en vue pour Malakoff Humanis, VYV et PRO BTP

(AOF) - Cegedim bondit de 15,50% à 26,45 euros. Le groupe de conseil et de logiciels spécialisé dans la santé est en négociation exclusive avec les groupes de protection sociale Malakoff Humanis, VYV et PRO BTP en vue d’une prise de participation au capital de Cegedim Santé, sa filiale spécialisée dans les solutions digitales destinées aux professionnels de santé et aux patients. Cette opération prendrait la forme d’une augmentation de capital réservée de 65 millions d’euros, valorisant Cegedim Santé post opération à 360,9 millions d’euros.

En Bourse, Cegedim affiche une capitalisation de 370 millions d'euros. Le groupe continuerait à consolider Cegedim Santé par intégration globale.

Cegedim Santé ferait concomitamment l'acquisition auprès du Groupe VYV de MesDocteurs, sa filiale spécialisée dans les solutions de télésanté.

A l'issue des négociations, la réalisation de cette opération serait concrétisée par la signature d'un protocole d'investissement et d'un partenariat stratégique et industriel entre les groupes Cegedim, Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP. La réalisation définitive de l'opération interviendra après obtention de l'avis des instances représentatives du personnel (IRP).

" Nous sommes très heureux de l'intérêt manifesté par ces acteurs de santé de premier plan que sont Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP. En s'engageant à nos côtés, ces organisations qui représentent 25 millions de personnes protégées en France, consolident la position de Cegedim Santé, déjà reconnu comme l'acteur français numéro un de l'informatique médicale libérale par ses 100.000 professionnels de santé utilisateurs. " a déclaré Jean-Claude Labrune, président directeur général de Cegedim.

Informatique / SSII : opportunités du télétravail

Opportunités du télétravail avec de meilleures perspectives

Après les ingénieurs « offshore » employés en Inde ou en Europe de l'Est pour les missions à faible valeur ajoutée, ce sont désormais les fonctions les plus spécialisées qui sont concernées. Capgemini estime que le développement du travail à distance lui permettra de générer des économies de coûts supplémentaires et de mobiliser ses collaborateurs plus efficacement sur le plan international. Le groupe, dont l’organisation devrait reposer sur 40 à 50 % de télétravail, évalue le gain potentiel à moyen terme de 1 à 1,5 point sur le taux de marge (11,9% ). Sopra-Steria et Atos se penchent également sur ce mode d’organisation . Les acteurs sont néanmoins conscients des limites car le télétravail ne conviendra pas à tous les salariés.