CEGEDIM e-business choisi par le groupe SOCODA

(AOF) - Cegedim e-business, expert de la digitalisation des process BtoB en Europe et des échanges dématérialisés, annonce la signature d'un contrat avec SOCODA, N°1 en France de la distribution professionnelle indépendante pour le Bâtiment et l'Industrie. Le Groupe SOCODA s'appuie sur l'offre SY by Cegedim pour apporter à ses Adhérents un service à valeur ajoutée de digitalisation des échanges. Le Réseau de distribution SOCODA met en relation 200 Adhérents avec 1 000 fournisseurs en France, dans 7 branches de métiers.

Choisie courant 2019 pour un déploiement début 2020, SY by Cegedim apporte à SOCODA une solution collaborative de digitalisation des processus et flux commerciaux, comptables, financiers et informationnels, qui répond à un maximum de besoins fonctionnels, en conformité avec les standards du marché.