Cegedim : distributeur digital de gel chez Futuramedia

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce le lancement par sa filiale Futuramedia, d'une nouvelle solution de communication digitale composée d'un totem, d'un écran et d'un mécanisme de disposition de gel hydro-alcoolique muni d'un capteur pour une distribution sans contact. Disponible en fixation murale ou sur pied, ce dispositif, adapté aux nouveaux besoins des officines en matière de prévention durant la crise sanitaire Covid-19, est proposé aux pharmaciens depuis juin dernier.

Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris -0.65%