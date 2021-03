Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim : dispositif novateur installé par Futuramedia Cercle Finance • 31/03/2021 à 10:05









(CercleFinance.com) - Cegedim indique que sa filiale Futuramedia, acteur du digital point de vente en France, va installer des dispositifs novateurs, à savoir des murs LED transparents de 6m², avec une première mise en place à la pharmacie des 4 Temps à La Défense. Mis en place pour la régie publicitaire C-Media, ce dispositif vient sublimer la vitrine grâce la technologie 'LED ajouré' qui permet de diffuser des campagnes vidéo animées tout en laissant passer la lumière grâce à l'effet de transparence.

Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris -0.82%