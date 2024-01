Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cegedim: croissance de 8% du CA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 166,6 millions d'euros au quatrième trimestre 2023, en progression de 7,9% en données publiées comme en données organiques, par rapport à la même période de 2022.



Sur l'année 2023, le chiffre d'affaires du groupe de technologies et services numériques pour la santé et l'assurance a augmenté de 10,9% à 616 millions (+10,8% en organique), atteignant quasiment la perspective de 11% attendue par sa direction.



Sur la base des données actuellement disponibles, Cegedim anticipe une croissance de son résultat opérationnel courant en 2023. Pour 2024, il anticipe une croissance organique de chiffre d'affaires comprise entre 5 et 8%.





