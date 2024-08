Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cegedim: crédit syndiqué de 230 millions information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce la mise en place d'une nouvelle structure de financement sous la forme d'un crédit syndiqué d'un montant total de 230 millions d'euros, qui permet de renforcer la liquidité du groupe et d'allonger la maturité de sa dette.



Ce nouveau financement comprend 180 millions de lignes tirées au closing venant refinancer l'endettement existant (RCF et Euro PP arrivant respectivement à maturité en octobre 2024 et octobre 2025) et une ligne complémentaire de crédit revolving (RCF) de 50 millions.



Dans ce cadre, Cegedim a nanti les titres de ses filiales Cegedim Media, Cegedim Activ, GERS et partiellement de cegedim.cloud, et s'est interdit de céder, sans l'autorisation des prêteurs, les titres qu'il détient dans Cegedim Santé, Resip et Cetip.





Valeurs associées CEGEDIM 12,95 EUR Euronext Paris +1,17%