Cegedim: contrat pour Claude Bernard en Wallonie

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce un contrat avec un premier réseau hospitalier en Belgique pour sa plateforme de données médicales Claude Bernard et son partenaire historique, l'éditeur Softway Medical, leader du secteur des établissements de santé en France.



A partir du 1er janvier 2025, les trois institutions du réseau wallon PHARE que sont EpiCURA, le CHR Haute Senne et le Chwapi, profiteront de la base de données Claude Bernard et de ses services associés, qui seront directement intégrés à leur logiciel.



Cette décision résulte d'un choix collectif dans le cadre du déploiement de leur dossier patient informatisé Hopital Manager. Ce dernier sera commun aux trois institutions belges avec l'intégration du logiciel Hopital Manager de Softway Medical.





