Cegedim: contrat de quatre ans avec l'AP-HP information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 08:58

(CercleFinance.com) - Proactis et Cegedim annoncent la signature d'un contrat de quatre ans avec l'AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) dans le cadre du déploiement d'une solution de gestion des approvisionnements, pour lui permettre d'optimiser ses processus achat.



En production depuis janvier 2022, la solution Proactis et Hospitalis affiche un taux de dématérialisation des marchés de 95% sur les quatre sites pilotes de l'AP-HP, représentant plus de 100 millions d'euros de commandes en valeur.



Dans le cadre de la signature de ce nouveau contrat, la solution va être déployée auprès de 4.000 utilisateurs avec pour objectif la gestion de plus de 600.000 commandes par an. A terme, elle offre des gains sur remise de chiffre d'affaires et sur les escomptes.