Cegedim : contrat de digitalisation d'échanges avec Socoda

(CercleFinance.com) - Cegedim e-business annonce la signature d'un contrat avec Socoda, groupe de distribution professionnelle pour le Bâtiment et l'Industrie, auquel il fournit son offre SY by Cegedim pour apporter à ses adhérents un service à valeur ajoutée de digitalisation des échanges. Le réseau de distribution Socoda met en relation 200 adhérents avec 1.000 fournisseurs en France, dans sept branches de métiers. Les nombreux échanges liés à cette organisation l'ont conduit à envisager la digitalisation comme vecteur de fluidité et de fidélisation. Ainsi, Socoda a retenu Cegedim pour digitaliser les messages échangés par les membres du réseau : commandes, accusés de réception, bons de livraison, factures - y compris vers Chorus Pro, le portail de facturation électronique destiné aux fournisseurs du secteur public.

Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris +0.88%