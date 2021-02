Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim : contrat d'hébergement cloud avec Kinéis Cercle Finance • 16/02/2021 à 10:02









(CercleFinance.com) - Cegedim indique que sa filiale cegedim.cloud a été choisie pour héberger dans un Cloud privé et sécurisé, les solutions logicielles du segment sol de l'opérateur satellitaire Kinéis, partie intégrante du système spatial. Le système de Kinéis comprend un réseau de stations-sol déployées sur 20 sites répartis à travers le monde et le segment sol, c'est-à-dire de toute l'intelligence nécessaire au contrôle des satellites et au traitement des données collectées. Une partie du segment sol sera transférée sur les infrastructures de cegedim.cloud dès le printemps prochain. La suite, actuellement en développement, montera en capacité jusqu'à traiter 100 fois plus de données que le système actuel.

Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris +0.41%